Олимпиаду в Токио могут отменить

Власти Японии не исключают возможность отмены проведения Олимпийских игр в Токио летом 2021 года. Об этом сообщил генеральный секретарь правящей Либерально-демократической партии Тосихиро Никаи, передает Reuters.
По его словам, если эпидемиологическая ситуация ухудшится и рост числа зараженных COVID-19 продолжится, «это действительно станет невозможным, то придется отказаться от нее».
Токийская Олимпиада должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года, однако из-за пандемии коронавируса правительство экс-премьера Японии Синдзо Абэ вместе с МОК решили перенести игры на 2021 год.
В этом году Олимпийские игры должны пройти с 23 июля по 8 августа. В маркетинговых целях название «Токио-2020» сохранили. Игры по решению японских властей пройдут без иностранных болельщиков. Министр, ответственный за проведение вакцинации, Таро Коно также не исключал, что игры придется проводить без зрителей.
В ноябре японское издание Yomiuri писало, что проведение Олимпиады в Токио из-за переноса подорожало почти на 200 млрд йен (около $2 млрд). Страховая компания Daiichi Life оценивала, что потери Японии от переноса Игр составят более $29 млрд.
Проведенный в апреле опрос Kyodo News показал, что 72% опрошенных жителей Японии хотят, чтобы Олимпийские игры в Токио были отменены или отложены из-за пандемии.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016