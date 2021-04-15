Тарас Чекурда: Дельфинотерапия – отличный метод для восстановления физического и эмоционального состояния взрослых и детей

Общение с животными дарит положительные эмоции. Особенно хочется отметить дельфинов. Они положительно влияют не только на детей, но и на взрослых. Не зря дельфинотерапия считается одним из эффективных методов нетрадиционной медицины, который активно используется для лечения заболеваний ЦНС, депрессии.

Каждый, кто хоть раз общался с дельфинами, получает незабываемые ощущения. Если пройти целый курс реабилитации, то можно значительно улучшить общее состояние. Этому есть много хороших примеров и Тарас Чекурда только подтверждает эти слова. Так дельфинарий «Оскар» предоставляет такую возможность для тех, кому необходима поддержка и общение.

Что такого особенного в дельфинотерапии?

Главное тут общение дельфина с человеком. Эти животные уникальны тем, что быстро находят контакт не только с детьми, но и со взрослыми. Они способны чувствовать психоэмоциональное состояние человека и в связи с этим менять свое поведение.

У дельфинов есть уникальная способность дарить любовь. Кроме этого они стимулируют потребность оказывать помощь и дарить защиту. Такая дружелюбность млекопитающих сподвигает человека идти на контакт. Сначала это происходит с животным, а потом и с другими людьми.

Плавание с дельфинами – это еще тактильные ощущения. Благодаря своей дружелюбности и коммуникабельности животные позволяют себя погладить и даже обнять. Это дарит ощущения радости, исчезает чувство одиночества. Как отмечает Тарас Чекурда, такие эмоции переживают не только дети, но и взрослые. Каждый получает положительный эффект от проведенного времени с млекопитающими.

Когда дельфинотерапия помогает?

В силу пережитого стресса взрослые часто замыкаются в себе. Все тревоги и печали держат внутри и не обращаются за помощью. Просто бытует мнение, что за помощью обращаются слишком слабые или больные люди, а остальные могут и самостоятельно справиться. Такое ошибочное мнение может привести к даже самым негативным последствиям.

Общение с дельфинами помогает снизить уровень тревоги и повышает доверие. Животные сподвигают на контакт. Естественно это человеку помогает раскрыться и позволяет поделиться проблемами с остальными.

Дельфинотерапия положительно влияет и на детей. Они также становятся более открытыми к общению. По словам Тараса Петровича Чекурды https://chekurda.com/ , нужно делать все, чтобы такая социальная адаптация состоялась. Кроме этого общение с животными оказывает положительный результат в лечении многих недугов. Так дети делают колоссальные успехи и их состояние значительно улучшается.

Дельфинотерапия – один из методов, который приобретает популярность по всему миру. Она позволяет улучшить физическое и эмоциональное состояние детей и взрослых. Эмоции, которые дарит дельфин, ни с чем не сравнятся. Это море любви, ласки и радости. Пускай каждый, кто хоть раз посетит дельфинарий, останется счастливым и запомнит этот радостный момент на долгие годы.