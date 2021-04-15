Войти
Байден поговорил с Путиным про Украину и предложил личную встречу
дружба народов
Байден поговорил с Путиным про Украину и предложил личную встречу
Зеленский считает, что Россия на Донбассе «тестирует» Запад
позиция
Зеленский считает, что Россия на Донбассе «тестирует» Запад

Читай
бесплатно!
Разделы

Пресс-релизы компаний

RSS

Тарас Чекурда: Дельфинотерапия – отличный метод для восстановления физического и эмоционального состояния взрослых и детей

84
Тарас Чекурда: Дельфинотерапия – отличный метод для восстановления физического и эмоционального состояния взрослых и детей

Общение с животными дарит положительные эмоции. Особенно хочется отметить дельфинов. Они положительно влияют не только на детей, но и на взрослых. Не зря дельфинотерапия считается одним из эффективных методов нетрадиционной медицины, который активно используется для лечения заболеваний ЦНС, депрессии. 

Каждый, кто хоть раз общался с дельфинами, получает незабываемые ощущения. Если пройти целый курс реабилитации, то можно значительно улучшить общее состояние. Этому есть много хороших примеров и Тарас Чекурда только подтверждает эти слова. Так дельфинарий «Оскар» предоставляет такую возможность для тех, кому необходима поддержка и общение.

Что такого особенного в дельфинотерапии?

Главное тут общение дельфина с человеком. Эти животные уникальны тем, что быстро находят контакт не только с детьми, но и со взрослыми. Они способны чувствовать психоэмоциональное состояние человека и в связи с этим менять свое поведение.

У дельфинов есть уникальная способность дарить любовь. Кроме этого они стимулируют потребность оказывать помощь и дарить защиту.  Такая дружелюбность млекопитающих сподвигает человека идти на контакт. Сначала это происходит с животным, а потом и с другими людьми.

Плавание с дельфинами – это еще тактильные ощущения. Благодаря своей дружелюбности и коммуникабельности животные позволяют себя погладить и даже обнять. Это дарит ощущения радости, исчезает чувство одиночества. Как отмечает Тарас Чекурда, такие эмоции переживают не только дети, но и взрослые. Каждый получает положительный эффект от проведенного времени с млекопитающими. 

Когда дельфинотерапия помогает?

В силу пережитого стресса взрослые часто замыкаются в себе. Все тревоги и печали держат внутри и не обращаются за помощью. Просто бытует мнение, что за помощью обращаются слишком слабые или больные люди, а остальные могут и самостоятельно справиться. Такое ошибочное мнение может привести к даже самым негативным последствиям.

Общение с дельфинами помогает снизить уровень тревоги и повышает доверие. Животные сподвигают на контакт. Естественно это человеку помогает раскрыться и позволяет поделиться проблемами с остальными.

Дельфинотерапия положительно влияет и на детей. Они также становятся более открытыми к общению. По словам Тараса Петровича Чекурды https://chekurda.com/ , нужно делать все, чтобы такая социальная адаптация состоялась. Кроме этого общение с животными оказывает положительный результат в лечении многих недугов. Так дети делают колоссальные успехи и их состояние значительно улучшается.

Дельфинотерапия – один из методов, который приобретает популярность по всему миру. Она позволяет улучшить физическое и эмоциональное состояние детей и взрослых. Эмоции, которые дарит дельфин, ни с чем не сравнятся. Это море любви, ласки и радости. Пускай каждый, кто хоть раз посетит дельфинарий, останется счастливым и запомнит этот радостный момент на долгие годы. 

 
Версия для печати
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Четверг, 15 апреля 2021
Среда, 14 апреля 2021
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Алексей Куракин
Алексей Куракин
политический обозреватель

Освобождение политического эксперта Юрия Дудкина: есть три повода для сдержанного оптимизма

Политсила Медведчука продемонстрировала на примере Дудкина, что способна и умеет эффективно защищать своих сограждан. Порохоботы и «партия войны» в целом, депутаты от партии «Голос» и прочие иностранные агенты, которые радовались аресту Дудкина, в день его выхода из СИЗО испуганно замолчали.
Дмитрий Джангиров
Дмитрий Джангиров
публицист

Если завтра война, кто же наши друзья?

Сегодня не только в информационном, но и экспертном поле Украины среди прочих весьма активно продвигаются два тезиса: Первый - Вашингтон поддержит Украину в случае военного столкновения с Россией. Второй - Вашингтон дал добро на военную операцию на Донбассе. Они опасны уже по отдельности: первый - заведомо ложный, а второй является ошибочной экстраполяцией готовности Вашингтона извлекать из обострения украино-российского противостояния собственные политические дивиденды (например, блокирование «Северного Потока-2»). А вот вместе взятые они представляют собой смертельно опасную гремучую смесь.
Роман Губриенко
Роман Губриенко
журналист

Пятый выпуск «Паломницы»: можно ли научиться милосердию?

В русском языке слово «милостыня» и «подаяние», являются синонимами, и зачастую употребляются вместе «подаяние милостыни». На английский язык два эти слова переводятся одинаково - «alms-giving». Но в новом фильме Оксана Марченко использует именно слово «милостыня», а не «подаяние». И этот, на первый взгляд второстепенный семантический аспект играет колоссальную роль.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016