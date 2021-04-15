В НАТО поддержали новые санкции США против России

Страны — члены НАТО поддерживают объявленные США меры реагирования на дестабилизирующую деятельность России. Об этом говорится в заявлении Североатлантического альянса, распространенном в четверг в Брюсселе.
«Союзники по НАТО поддерживают Соединенные Штаты и солидарны с ними после их объявления 15 апреля о мерах реагирования на дестабилизирующую деятельность России. Союзники предпринимают индивидуальные и коллективные действия по укреплению коллективной безопасности Североатлантического союза», — отмечается в нем.
В документе подчеркивается, что «союзники по НАТО будут работать в тесном контакте, чтобы ответить на представляющие угрозу евроатлантической безопасности действия РФ».
Страны НАТО согласны с обвинениями США в адрес России в вопросе кибератаки на SolarWinds, говорится в заявлении. «Соединенные Штаты и другие союзники считают, что все имеющиеся доказательства указывают на ответственность Российской Федерации за взлом SolarWinds. Мы солидарны с Соединенными Штатами», — отмечается в нем.
Напомним, ранее сегодня президент США Джо Байден подписал указ о расширении санкции против России. В сообщении на сайте Белого дома введение новых санкций объясняется стремлением «возложить на Россию издержки за действия ее правительства и спецслужб против суверенитета и интересов США».
В соответствии с указом Байдена, Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США запретило банкам и другим финансовым институтам страны приобретать на первичном рынке номинированные в рублях и иных валютах облигации, выпущенные Банком России, Фондом национального благосостояния (ФНБ) или Министерством финансов России после 14 июня 2021 года, а также предоставлять последним ссуды.
Также в рамках нового пакета санкций против России Белый дом объявил о высылке из США десяти сотрудников российской дипломатической миссии.
Кроме того, под рестрикции подпали 16 организаций и 16 физических лиц, связанных с вмешательством России в выборы США и аннексией Крыма.
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