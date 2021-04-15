Шевченко и Сталин: украинцы назвали топ-10 «идеальных политиков»

В десятку исторических фигур, которых украинцы считают наиболее близкими к образу идеального политика, попали Богдан Хмельницкий, Тарас Шевченко и Иосиф Сталин.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Исследовательским агентством Fama при финансовой поддержке Konrad Adenauer Stiftung Ukraine

В топ-10 фигур, которых респонденты считают наиболее близкими к образу идеального политика (названных без подсказки), вошли: Богдан Хмельницкий, Тарас Шевченко, Вячеслав Чорновил, Михаил Грушевский, Иосиф Сталин, Ангела Меркель, Петр I, Иван Мазепа, Ярослав Мудрый, Степан Бандера.

Ближе всего к описанному идеальному образу среди современных украинских политиков оказались: Петр Порошенко, Владимир Зеленский, Юрий Бойко, Юлия Тимошенко, Игорь Смешко, Виктор Медведчук, Владимир Гройсман, Олег Ляшко.

Опрос проходил 3-9 февраля 2021 методом face-to-face (личные интервью лицом к лицу). Всего было опрошено 2 тыс. граждан Украины старше 18 лет.