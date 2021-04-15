Главы МИД стран ЕС соберутся обсудить Украину и Эфиопию

Украина и ситуация вокруг нее станут центральным вопросом неформальной видеоконференции министров иностранных дел стран Евросоюза в понедельник, следует из опубликованного в Брюсселе проекта повестки дня совещания.
Помимо внутренней дискуссии об Украине состоится также неформальный обмен мнениями с украинским министром иностранных дел Дмитрием Кулебой, сообщается в документе.
В основную часть повестки виртуального Совета ЕС по иностранным делам входит также ситуация в Эфиопии.
Помимо этого, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель проведет краткий обзор актуальных событий международной политики.
В частности, ожидаются сообщения о последнем развитии событий в Грузии, Индии, Мьянме и Мозамбике.
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