В Украине за сутки почти 17,5 тысяч новых случаев Covid-19

В Украине по состоянию на утро пятницы зафиксировано 17 479 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19, выздоровевших — 12 054 человек, умерло 438 пациента, сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

«17 479 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 16 апреля 2021 года. В частности, заболели 709 детей и 378 медработника. Также за прошедшие сутки госпитализировано — 4 348 человек; летальных случаев — 433; выздоровело —12 054 человек», — написал Степанов на своей странице в Facebook в пятницу утром.

Днем ранее, 15 апреля министр сообщал о 16 427 новых случаев инфицирования COVID-19, 14 апреля было зафиксировано 14 553 новых случая инфицирования COVID-19, 13 апреля сообщалось про 11 680 новых случаев коронавирусной болезни.

Количество инфицированных с начала пандемии на утро пятницы составило 1 921 244 человек, 39 096 пациентов скончалось, 1 465 820 человек выздоровели.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1609), Харьковской (1377), Львовской (1365), Днепропетровской (1332) и Одесской (1315) областях.

За сутки 15 апреля 2021 года в Украине привито 13 520 человек, 432 817 человек привито с начала прививочной кампании.