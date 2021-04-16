Шесть руководителей Приднепровской желдороги уволят из-за схода вагонов «Интерсити+»

«Укрзализныця» по итогам служебного расследования факта схода шести вагонов поезда «Интерсити+» Киев — Запорожье подтвердила предварительные причины аварии — грубые нарушения в содержании верхнего строения пути.
Как сообщила пресс-служба УЗ в пятницу, за служебную халатность будут уволены шесть сотрудников руководящего состава Приднепровской железной дороги.
К настоящему времени принято решение об увольнении первого заместителя начальника и главного инженера структурного подразделения «Служба пути», начальника и заместителя начальника структурного подразделения «Запорожская дистанция пути». Кроме того, принято решение об увольнении мастера, который исполнял обязанности главного инженера дистанции пути; старшего мастера и бригадира структурного подразделения «Запорожская дистанция пути».
Кроме этого, за нарушение должностных обязанностей будет расторгнут трудовой договор с заместителем директора регионального филиала «Приднепровская железная дорога» по инфраструктуре.
«Укрзализныця» завершает процесс подсчета убытков от этого инцидента. Возмещать его будут виновные.
Кроме того, по факту схода вагонов поезда открыто уголовное производство.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016