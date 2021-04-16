Шесть руководителей Приднепровской желдороги уволят из-за схода вагонов «Интерсити+»

«Укрзализныця» по итогам служебного расследования факта схода шести вагонов поезда «Интерсити+» Киев — Запорожье подтвердила предварительные причины аварии — грубые нарушения в содержании верхнего строения пути.

Как сообщила пресс-служба УЗ в пятницу, за служебную халатность будут уволены шесть сотрудников руководящего состава Приднепровской железной дороги.

К настоящему времени принято решение об увольнении первого заместителя начальника и главного инженера структурного подразделения «Служба пути», начальника и заместителя начальника структурного подразделения «Запорожская дистанция пути». Кроме того, принято решение об увольнении мастера, который исполнял обязанности главного инженера дистанции пути; старшего мастера и бригадира структурного подразделения «Запорожская дистанция пути».

Кроме этого, за нарушение должностных обязанностей будет расторгнут трудовой договор с заместителем директора регионального филиала «Приднепровская железная дорога» по инфраструктуре.

«Укрзализныця» завершает процесс подсчета убытков от этого инцидента. Возмещать его будут виновные.

Кроме того, по факту схода вагонов поезда открыто уголовное производство.