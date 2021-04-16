Число жертв коронавируса в мире превысило 3 миллиона

К настоящему моменту в мире зарегистрировано 3 001 723 летальных исхода из-за заболевания, вызываемого новой инфекцией. Всего ковид был обнаружен более чем у 139 млн человек.
Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на официальные денные и подсчеты экспертов.
О первой смерти стало известно 11 января 2020 года. Миллион летальных исходов был зарегистрирован 28 сентября, два — менее чем через четыре месяца, 15 января 2021 года. Отметка в 3 млн была преодолена через три месяца.
При этом летальность новой инфекции снижается: если полгода назад она составляла 3%, то сейчас — около 2,1%.
Примерно каждая пятая смерть приходится на США, в которых умерли более 565 тыс. из 31,5 млн заболевших. На втором месте находится Бразилия (свыше 365 тыс. смертей из 14,2 млн заразившихся), на третьем — Мексика, где из 2,3 млн заболевших умерли 211 тыс. Показатель летальности в Мексике достигает 9,2%, и по нему она уступает лишь Йемену (19,4%).
С учетом численности населения смертность выше всего в странах Европы: в Чехии на каждые 100 тыс. жителей приходится 264 умерших, в Венгрии — 257, в Черногории — 225.
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