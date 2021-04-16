Путин отчитался о своих доходах за прошлый год

Президент России Владимир Путин в 2020 году задекларировал доход в 9,994 миллиона рублей (131,6 тысяч долларов), что почти на 270 тысяч рублей больше, чем он заработал годом ранее, следует из декларации о доходах.

Сведения о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера главы российского государства за минувший год выложили на сайте Кремля.

В 2019 году Путин заработал 9,726 миллиона рублей, а в 2018 году доход президента РФ составлял 8,648 миллиона рублей.

В 2017 году Путин заработал 18,7 миллиона рублей. По итогам года выяснилось, что он больше не владеет земельным участком в 1,5 тысячи квадратных метров – президент РФ его продал, что стало причиной увеличения его доходов за тот период. В 2016 и в 2015 годах доход главы РФ был приблизительно одинаковым - около 8,9 миллиона рублей ежегодно, а в 2014 году заработок Путина составил 7,654 миллиона рублей.