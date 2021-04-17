Сегодня в регионы начнут развозить вакцину Pfizer

Сегодня, 17 апреля, в регионы развезут первые 29 250 доз вакцины Comirnaty производства Pfizer-BioNTech. Их поделят поровну — по 1170 доз в каждую из областей и Киев.
Об этом сообщает Центр общественного здоровья МОЗ.
Прививки этой вакциной в Украине начнут делать 18 апреля из Киевской области. В остальных регионах вакцинация этим препаратом стартует 19 апреля после того, как вакцину доставят на областные склады.
Вместе с вакцинами будут развозить раствор для их разведения, шприцы и коробки для безопасной утилизации медицинских отходов.
За хранение вакцины будет отвечать частная логистическая компания «Фармасофт». Препарат должны хранить в специализированных морозильных камерах с соблюдением температурного режима от −60 до −80 градусов.
На региональные склады вакцину будут привозить каждую неделю.
На региональных складах вакцина будет сохраняться в тех же термоконтейнерах, которые будут регулярно пополнять сухим льдом. Оттуда предварительно размороженные до +2 +8 градусов флаконы с вакциной ежедневно будут выдавать мобильным бригадам, которые должны использовать ее в течение 120 часов.
Напомним, 16 апреля в Украину прибыла первая партия вакцины от коронавирус в рамках глобального механизма COVAX. Украина получила 117 тысяч доз вакцины компаний Pfizer и BioNTech.
Главный санврач Виктор Ляшко заявил, что вакцину будут использовать для полного комплекса прививки. Половина вакцин будет использована для первой дозы, остальное — для второй.
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