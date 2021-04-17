В «красной» зоне Минздрава сейчас 18 областей и Киев

Минздрав опубликовал новое деление регионов на карантинные зоны. В «красной» зоне по состоянию на сегодня из-за превышения нормы госпитализации остаются 18 областей вместе со столицей — Киевом. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Регионы «красной» зоны: Житомирская, Запорожская, Киевская, Львовская, Николаевская, Одесская, Полтавская, Сумская, Харьковская, Хмельницкая, Черновицкая, Черниговская области и город Киев.

Регионы «оранжевой» зоны: Винницкая, Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Кировоградская, Луганская, Ровенская, Тернопольская, Черкасская области.

Регионы «желтой» зоны: Закарпатская, Ивано-Франковская и Херсонская области.

Напомним, 13 апреля министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что ситуация с распространением COVID-19 в стране стабилизируется, а количество госпитализаций сокращается.

По мнению ученых Национальной академии наук, Украина уже прошла плато третьей волны коронавирусной болезни, поэтому далее заболеваемость должна идти на убыль, а эпидситуация, соответственно, улучшаться.