По мнению французских аналитиков, Зеленский довел страну до плачевного состояния, а теперь пытается повысить рейтинг за счет оппозиции

Пандемия COVID-19, экономический и политический кризис стали причиной того, что Украина, и так ослабленная коррупцией и нерациональным распределением ресурсов, оказалась в еще более плачевном состоянии. В сложившейся ситуации для украинского лидера Владимира Зеленского единственная возможность хоть как-то укрепить свой рейтинг — это затмить предшественника, перетянув на свою сторону националистически настроенный электорат. Об этом пишет французский аналитический центр Telos.

«В стратегических вопросах, а также в вопросах здравоохранения и бюджета Украина только искалечила суверенитет: она не контролирует свою судьбу, обладает лишь очень ограниченной устойчивостью и зависит от внешних игроков», ‒ говорится в публикации.

По мнению французских аналитиков, дискредитировав себя по всем фронтам, действующая украинская власть решила резко изменить политический курс, чтобы переманить на свою сторону националистически настроенный электорат экс-президента Петра Порошенко.

«Чтобы позиционировать себя в качестве лидера проевропейского лагеря, он должен затмить своего предшественника, скомпрометировав его», — пишут аналитики Telos о Зеленском, уточняя, что «первым объектом нападения» стал председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук. Таким образом Зеленский убивает двух зайцев, устраняя главного политического конкурента и объявляя войну оппозиции, на что так и не решился его предшественник. Тем самым Зеленский «лишает бывшего президента статуса первого патриота».

Правда, французские аналитики сомневаются в том, что Зеленский может на равных противостоять такому политику, как Медведчук.

«Единственная надежда украинского президента заключается в возможной мобилизации администрации Байдена», — отмечается в публикации аналитического центра.

Напомним, народный депутат Украины, председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что украинская власть не гнушается никакими методами в борьбе с оппозицией: личными репрессиями, возбуждением уголовных дел, давлением на бизнес. Однако политик подчеркнул, что он и депутаты от «Оппозиционной платформы — За жизнь» готовы жертвовать личными интересами ради того, чтобы остановить беспредел команды Зеленского и не позволить узурпировать власть в стране.