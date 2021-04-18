Киев и 12 областей попадают в «красную» зону карантина

По состоянию на 18 апреля 2021 года условиям «красной» зоны карантина отвечают Киев и 12 областей Украины. В этой зоне действуют наиболее жесткие карантинные ограничения.
Об этом говорится на сайте Министерства здравоохранения Украины.
По данным министерства, кроме столицы, красному уровню эпидемической опасности соответствуют Житомирская, Запорожская, Киевская, Львовская, Николаевская, Одесская, Полтавская, Сумская, Харьковская, Хмельницкая, Черновицкая и Черниговская области.
В «красной» зоне карантина запрещена работа ТРЦ, театров и развлекательных заведений, а кафе и рестораны работают на вынос. Также могут вводиться ограничения на работу общественного транспорта, но по решению местной власти.
Еще 9 регионов находятся в «оранжевой» зоне карантина: Винницкая, Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Кировоградская, Луганская, Ровенская, Тернопольская, Черкасская области.
Херсонская, Закарпатская и Ивано-Франковская области — в «желтой» зоне карантина.
Напомним, за минувшие сутки в Украине подтвердили свыше 10 тысяч новых случаев коронавируса.
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