На Донбассе снова погиб боец ВСУ

На Донбассе погиб боец Вооруженных сил Украины из-за обстрелов сепаратистов, еще один военнослужащий ранен, сообщила пресс-служба оперативно-тактической группировки «Восток» в Facebook.

«Сегодня, 18 апреля, в районе ответственности оперативно-тактической группировки „Восток“, вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз нарушили режим прекращения огня и осуществили обстрел из автоматических станковых гранатометов позиций украинских защитников. Вследствие вражеского огня один украинский защитник получил ранения не совместимые с жизнью, еще один военнослужащий получил осколочное ранение», — говорится в сообщении.

Отмечается, что раненому бойцу предоставили первую медицинскую помощь, после чего эвакуировали в военный госпиталь.

На месте происшествия работает руководящий состав воинской части и рабочая группа Военной службы правопорядка ВС Украины.