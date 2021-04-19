В РФ ждут новые санкции США против промышленности и ТЭК

Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин не исключил, что в отношении РФ могут быть введены новые санкции в сфере промышленности и топливно-энергетического комплекса.
«Думаю, в ближайшее время, учитывая, что всему миру стало ясно, какие стандарты демократии и защиты прав человека в самих США, следует ожидать другие претензии к нашей стране», — написал Володин в понедельник в своем Telegram-канале.
По его мнению, удары будут направлены на «промышленность, топливно-энергетическую отрасль с целью остановить экономическое развитие Российской Федерации». «Поэтому, если мы думаем о нашей стране, нужно наконец понять цену всем этим обвинениям (в нарушении прав человека в РФ — Ред.), — отметил Володин. — И нам всем вместе необходимо сделать все, чтобы не допустить вмешательства извне».
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