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Экс-секретарь СНБО считает, что санкции против Медведчука напрямую связаны с низким рейтингом Зеленского

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Экс-секретарь СНБО считает, что санкции против Медведчука напрямую связаны с низким рейтингом Зеленского

Санкции относительно народного депутата Украины, председателя Политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука являются следствием низкого рейтинга Президента Владимира Зеленского. Такое мнение высказал бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов в интервью «Радио Свобода».

Комментируя резкие перемены Зеленского к оппозиции, экс-секретарь СНБО отметил, что два года своего президентства глава государства не видел угрозы в Медведчуке, а теперь она вдруг появилась. Также он добавил, что дело о государственной измене было открыто еще при Порошенко.

«Два года это дело не рассматривалось вообще. Только когда рейтинг начал сыпаться прямо на глазах у Зеленского, он вспомнил об этом вопросе», — заявил бывший секретарь СНБО.

Кроме того, он дал понять, что нынешние санкции Зеленского не имеют законных оснований.

«Вместо обвинений и суда, вместо того, чтобы конфисковать по приговору в том числе имущество, они играют в эти санкции, которые должны использоваться, когда субъект находится вне правового поля страны. А когда люди находятся в правовом поле, то, пожалуйста, у вас есть ГПУ, СБУ, ГБР. Обвинения, расследования, приговор суда», — объяснил Турчинов.

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Напомним, ранее народный депутат Украины председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что если бы у власти были хоть какие-нибудь доказательства его вины, то их бы уже давно обнародовали.

«Если бы я участвовал в преступных схемах, в которых многие из них участвуют, если бы я наживался на вооруженном конфликте, ограблении народа или хотя бы неправильно перешел улицу, то разве власть не сделала бы это достоянием общественности и под бой барабанов и вой национал-радикалов не привлекла бы меня к ответственности? Но они не могут предъявить мне законных и обоснованных претензий, потому что я всегда был и остаюсь законопослушным гражданином», — подчеркнул политик.

Александр Турчинов, Виктор Медведчук, Владимир Зеленский
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