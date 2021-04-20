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В Украине менее 9000 новых случаев коронавируса

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В Украине менее 9000 новых случаев коронавируса

В Украине по состоянию на утро вторника зафиксировано 8 940 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19, выздоровевших — 12 075 человек, умерло 367 пациентов, сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

«8 940 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 20 апреля 2021 года. В частности, заболели 414 детей и 251 медработник. Также за прошедшие сутки госпитализировано — 2 042 человека; летальных случаев — 367; выздоровело — 12 075 человек», — написал Степанов на своей странице в Facebook во вторник утром.

Днем ранее, 19 апреля сообщалось о 6 506 новых случаях COVID-19 за сутки, 18 апреля фиксировали 10 282 новых случая инфицирования COVID-19, 17 апреля было зафиксировано 14 984 новых случая инфицирования COVID-19.

Количество инфицированных с начала пандемии на утро вторника составило 1 961 956 человек, 40 367 пациентов скончалось, 1 499 752 человека выздоровели.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.Киев (892), Харьковской (804), Полтавской (725), Одесской (691) и Киевской (647) областях.

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За сутки 18 апреля 2021 года в Украине привито 12 144 человека, 462 791 человек привит с начала прививочной кампании. Завершили вакцинацию (получили 2 дозы) — 5 человек (из них 2 человека получили 1 дозу за границей).

коронавирус
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