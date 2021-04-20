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Меркель назвала «проблемные» регионы – среди них Украина

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Меркель назвала «проблемные» регионы – среди них Украина

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила во вторник, что ситуация в Беларуси, на востоке Украины, в Крыму и других регионах вызывает у нее обеспокоенность.

«Если посмотреть на внешние границы Европы, то нам станет очевидно, что и сегодня мир и безопасность, стабильность и процветание не являются чем-то самим собой разумеющимися. Ситуация в Беларуси, на востоке Украины и в Крыму, в Приднестровье, Южной Осетии, Абхазии, Нагорном Карабахе и, конечно, в Сирии и Ливии более чем тревожная», — сказала она в видеообращении к участникам весенней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).

Меркель также считает, что, несмотря на имеющиеся разногласия в отношениях с Москвой, нужно поддерживать диалог с Россией.

«Мы должны оставаться в диалоге», — сказала Меркель. При этом она признала, что сейчас «очень много конфликтов, которые осложняют отношения» с Россией.

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Она также подчеркнула важность сохранения транзита российского газа через Украину.

Ангела Меркель
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