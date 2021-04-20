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Виктор Медведчук заявил, что из «бедной при Порошенко» Украина превратилась в «нищую при Зеленском»

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Виктор Медведчук заявил, что из «бедной при Порошенко» Украина превратилась в «нищую при Зеленском»

За последние годы ситуация в Украине превратилась в более чем критическую: вместо обещанного мира — эскалация конфликта на Донбассе, рост долговой кабалы и коммунальных тарифов, обесценивание пенсий и зарплат. Об этом сказал председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», народный депутат Украины Виктор Медведчук в интервью ведущему польскому изданию Rzeczpospolita.

Парламентарий отметил, что за 7 лет со времен Майдана по всем социально-экономическим показателям Украина ушла в большие минуса.

«Сравните сами, что произошло за 7 лет — с 2013 года. По официальным данным, после тех событий произошло падение ВВП и экспорта соответственно на 15% и 22%; госдолг страны вырос на 337%; прямые иностранные инвестиции сократились с $67 млрд на начало 2014 года до $48,9 млрд на начало 2021 года», — сообщил Виктор Медведчук.

Также он добавил, что тарифы на жилищно-коммунальные услуги для населения выросли в среднем на 840%, а долг населения за ЖКУ увеличился на 578,5%. При этом, по словам политика, прожиточный минимум и минимальная пенсия сократились на 47%, задолженность по заработной плате выросла на 327%, а индекс потребительских цен вырос на 274%, в то время как средняя зарплата за это время выросла всего лишь на 6%.

Председатель Политсовета ОПЗЖ отметил, что основные негативные изменения этих цифр приходятся как раз на последние два года, когда к власти пришла команда Владимира Зеленского, подчеркнув, что «из бедной при Порошенко» Украина превратилась в «нищую при Зеленском».

«Все, что получили украинцы, это взвинчивание коммунальных тарифов до неподъемных размеров, рост безработицы, падение ВВП, тотальное обнищание и, самое главное, отсутствие мира», — сказал Медведчук.

При этом он добавил, что команда Зеленского развернула настоящие репрессии в отношении своих политических оппонентов, наплевав на свободу слова и основополагающие принципы демократии.

«Сам глава государства открыто игнорирует нормы Конституции и права, вводит незаконные санкции против украинских граждан, закрывает украинские средства массовой информации, во внесудебном порядке реквизирует собственность и уничтожает бизнес. Экономический упадок, беззаконие и самоуправство — вот „достижения“ Президента Зеленского на его посту», — эмоционально резюмировал Виктор Медведчук.

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Ранее народный депутат Украины, председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что ОПЗЖ предлагала действующей власти комплекс мер по урегулированию вопросов ценообразования в сфере ЖКХ.

«Только тогда, когда будут приняты эти законопроекты, предусматривающие действенные механизмы снижения тарифов, граждане Украины получат экономически обоснованные платежки, отвечающие в полной мере уровню их платежеспособности. Тарифный геноцид через повышение тарифов для граждан Украины должен быть остановлен, а правительство — отправлено в отставку», — подчеркнул парламентарий.

Виктор Медведчук, Владимир Зеленский
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