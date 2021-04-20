Apple выпустила новое поколение планшетов iPad Pro

В рамках большой весенней презентации Apple показала новые планшеты iPad Pro.
Внешне планшеты практически не изменились. Доступны две диагонали экранов — 11 и 12,9 дюймов. Матрица старшего iPad Pro выполнена по революционной технологии miniLED, которая лишена недостатков привычных OLED-экранов. Яркость дисплеев Liquid Retina XDR составляет 1000 нит.
Планшеты оснащены процессором Apple M1 — производитель обещает, что это самый быстрый планшет на рынке и по вычислительным способностям обгоняет даже многие компьютеры. Максимальный объем накопителя составит 2 ТБ, а порт USB-C получил поддержку Thunderbolt 4.
Планшеты iPad Pro пятого поколения получат версию с поддержкой работы в мобильных сетях пятого поколения. Другое нововведение — новая фронтальная 12-мегапиксельная камера.
Для нового iPad Pro, который будет доступен теперь и в белом цвете, предложат аксессуары, например обновленную обложку с клавиатурой с подсветкой и тачпадом.
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Устройства станут доступны для предзаказа по цене от 800 долларов за 11 дюймов и от 1099 долларов за 12,9-дюймовую версию в США. Для предзаказа они станут доступны 30 апреля, а продажи начнутся в мае.
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