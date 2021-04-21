Подбираем новый офис: как выгодно снять помещение в БЦ «IQ Business Center»

Пока столичный офисный рынок переживал кризис из-за пандемии, в бизнес-центрах изменились арендные ставки. Если хотите переехать в престижный офис в центре Киеве, то обратите внимание на элитный БЦ «IQ Business Center», который расположился в Печерском районе столицы. По словам экспертов, именно сейчас можно снять новое помещение в хорошем месте и заключить выгодную сделку.

Главные преимущества

Аренда офиса в БЦ «IQ Business Center» пользуется спросом у предпринимателей из-за отличного месторасположения. Он находится на улице Болсуновская, 13-15 с удобной транспортной развязкой. В пешей доступности находятся станции метро «Дружбы народов», также рядом есть остановки общественного транспорта. Из-за выгодного месторасположения здания, можно быстро добраться в разные точки города, в частности, на левый берег. Это сэкономит время ваших сотрудников, клиентов и бизнес-партнеров. Кроме того, большой плюс этого бизнес- центра - наличие хорошей инфраструктуры.

Рядом есть супермаркеты, магазины, салоны красоты, аптеки, ТРЦ и кафе. В самом здании очень развитая инфраструктура. Есть конференц-комплекс, ресторан с террасой, лобби-бар, столовая для персонала, фитнес- центр, химчистка, салон красоты, туристическая фирма, банковские и нотариальные отделения. Из окон БЦ открывается красивый панорамный вид на город.

Выбираем помещения

Бизнес- центр «IQ Business Center» в Киеве – современное здание с деловой инфраструктурой. Этот бизнес – центр относится к А классу офисов- самому дорогому и престижному. Аренда офисов в БЦ «IQ Business Center» стартует от 32 долларов за квадратный метр в месяц. Также нужно учитывать дополнительные эксплуатационные платежи, которые составят 8 долларов в месяц. Если вбить в поисковике Бизнес- центр IQ – офисные помещения в аренду, то можно увидеть, что в БЦ есть лофт- офисы и помещения различной площади. Снять помещение можно от 100 квадратных метров.

Основные характеристики

Перед тем как арендовать офис, нужно обязательно ознакомиться с его техническими характеристиками. У БЦ «IQ Business Center» они самые современные. В частности,: