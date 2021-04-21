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В Украине за сутки еще 12 162 случая инфицирования COVID-19

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В Украине за сутки еще 12 162 случая инфицирования COVID-19

В Украине по состоянию на утро среды зафиксировано 12 162 новых случая заболевания коронавирусной болезнью COVID-19, выздоровевших — 14 720 человек, умерло 429 пациентов, сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

«12 162 новых случая коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине состоянию на 21 апреля 2021 года. В частности, заболели 532 ребенка и 326 медработников. Также за прошедшие сутки госпитализировано — 4 411 человек; летальных случаев — 429; выздоровело — 14 720 человек», — написал Степанов на своей странице в Facebook в среду утром.

Днем ранее, 20 апреля было зафиксировано 8 940 новых случаев инфицирования COVID-19, 19 апреля сообщалось о 6 506 новых случаях COVID-19 за сутки, 18 апреля фиксировали 10 282 новых случая инфицирования COVID-19, 17 апреля было зафиксировано 14 984 новых случая инфицирования COVID-19, 16 апреля сообщалось о 17 479 новых заболевших в Украине.

Количество инфицированных с начала пандемии на утро среды составило 1 974 118 человек, 40 796 пациентов скончалось, 1 514 472 человека выздоровели.

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За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (965), Харьковской (938), Киевской (881), Запорожской (845) и Днепропетровской (771) областях.

За сутки 20 апреля 2021 года в Украине привито 15 042 человека, 477 833 человека привиты с начала прививочной кампании.

коронавирус
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