Ермак заявил о сопротивлении коррупционно-олигархической системы реформам Зеленского

Присутствующая в стране коррупционно-олигархическая система оказывает мощное сопротивление деятельности президента по реализации реформ, отмечает руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.
«Коррупционно-олигархическая система, как многоголовая гидра, и не думает сдаваться, поэтому ежедневно устраивает мощное сопротивление. Она пытается разрушить наши усилия, очень часто подыгрывая при этом внешним врагам нашей страны. Но Владимира Зеленского это не остановит», — написал Ермак на своей странице в соцсети Фейсбук во вторую годовщину со дня проведения в Украине второго тура президентских выборов.
По словам руководителя Офиса президента, Зеленский «действительно любит Украину и делает все для ее процветания, при этом каждый в команде президента мечтает видеть Украину сильной, богатой и комфортной для всех граждан».
Он добавил, что два года назад «народ Украины ощутил необходимость в изменениях и выбрал принципиально нового лидера». «Украинцы выбрали честного и искреннего президента, который остается, в первую очередь, человеком... Тот день стал началом широкомасштабных изменений в стране. История новой, европейской и процветающей Украины только начинается», — подытожил Ермак.
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