В Индии впервые выявили более 300 тысяч случаев COVID-19 за сутки

Коронавирусом в Индии за минувшие сутки заразились 314 835 человек, более 2,1 тысячи человек скончались, это самое большое число заразившихся и умерших за сутки с момента начала пандемии в стране, сообщает Минздрав страны.
Индия находится на втором месте в мире по числу выявленных случаев коронавируса. Согласно последним данным Минздрава, всего в стране зарегистрированы свыше 15,9 миллиона случаев COVID-19. Выздоровели более 13,5 миллиона человек, умерли от коронавируса и сопутствующих заболеваний 184 тысячи человек.
Рост числа заболевших в Индии продолжается уже 41-й день, число лечащихся от COVID выросло с 135,9 тысячи до более чем 2,29 миллиона человек.
При этом Минздрав отметил, что прививку от коронавируса в Индии получили более 132 миллионов человек, только за последние сутки число вакцинированных выросло на 2,2 миллиона. На данный момент в стране разрешено применение трех вакцин против коронавируса — индийского варианта «оксфордской» вакцины от AstraZeneca под названием Covieshield, отечественной Covaxin и российской вакцины «Спутник V», поставки которой в Индию начнутся до конца апреля, а производство в стране стартует в мае.
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