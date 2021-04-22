Первый за два года саммит НАТО пройдет 14 июня в Брюсселе

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что следующий саммит лидеров стран Североатлантического альянса состоится 14 июня в Брюсселе.
Об этом говорится в заявлении Столтенберга, опубликованном на сайте НАТО.
«Я рад сообщить, что следующий саммит лидеров стран-членов Альянса состоится 14 июня 2021 года в штаб-квартире НАТО в Брюсселе, Бельгия», — заявил Столтенберг.
По его словам, на саммите будут приняты решения относительно повестки дня НАТО-2030 для решения вызовов нынешнего времени и будущего, а именно: агрессивные действия России, угроза терроризма, кибератаки, новые и разрушительные технологии, влияние изменения климата на безопасность, а также укрепление Китая.
«Это уникальная возможность укрепить НАТО как устойчивое воплощение связей между Европой и Северной Америкой», — отметил генсек.
Как сообщалось, последний саммит НАТО состоялся в декабре 2019 года в Лондоне. В прошлом году саммит Альянса не проводился в связи с пандемией коронавируса.
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