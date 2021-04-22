RCIT: Эскалация конфликта на Донбассе и санкции против Медведчука выгодны США и Европе

Фоном недавней эскалации на Востоке Украины стали политические события в стране, в частности правительство Президента Владимира Зеленского все больше стало склоняться к военной риторике. Об этом говорится на сайте международной политической организации RCIT.

«Правительство Президента Владимира Зеленского все больше адаптируется к правым воинственным силам. В феврале 2021 года Совет национальной безопасности и обороныУкраины наложил санкции на Виктора Медведчука, — пишет ресурс. — После этого армия разместила в районе Донбасса танки, бронетехнику, зенитные системы и реактивные гранатометы. Кроме того, звучат возрастающие призывы общественных деятелей к внезапному нападению на Донбасс».

В публикации уточняется, что украинское правительство действует как «доверенное лицо» Америки и Европы, поэтому сложно представить, чтобы Украина могла вступить в военный конфликт с Россией «без тесной координации ЕС и США». Что подтверждается недавними заявлениями Вашингтона, Берлина и Парижа.

«И Франция, и Германия заявили о своей поддержке Украины. Аналогичным образом, президент США Джо Байден использовал первый официальный телефонный разговор с Зеленским 2 апреля, чтобы выразить решительную поддержку Украине», — пишет RCIT.

В заключение представители организации заявили, что резко осуждают те силы, которые «прямо или косвенно поддерживают агрессию украинского правительства или его западных империалистических сторонников».

Ранее народный депутат Украины, председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что мирное урегулирование конфликта на Донбассе зависит полностью от политической воли Владимира Зеленского.

«Для того чтобы не было обострений, для того чтобы избежать их сегодня и в будущем, необходимо выполнение Минских соглашений, которые, в ходе разговора между Путиным, Макроном и Меркель были признаны безальтернативными», — подчеркнул парламентарий.