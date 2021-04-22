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RCIT: Эскалация конфликта на Донбассе и санкции против Медведчука выгодны США и Европе

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RCIT: Эскалация конфликта на Донбассе и санкции против Медведчука выгодны США и Европе

Фоном недавней эскалации на Востоке Украины стали политические события в стране, в частности правительство Президента Владимира Зеленского все больше стало склоняться к военной риторике. Об этом говорится на сайте международной политической организации RCIT.

«Правительство Президента Владимира Зеленского все больше адаптируется к правым воинственным силам. В феврале 2021 года Совет национальной безопасности и обороныУкраины наложил санкции на Виктора Медведчука, — пишет ресурс. — После этого армия разместила в районе Донбасса танки, бронетехнику, зенитные системы и реактивные гранатометы. Кроме того, звучат возрастающие призывы общественных деятелей к внезапному нападению на Донбасс».

В публикации уточняется, что украинское правительство действует как «доверенное лицо» Америки и Европы, поэтому сложно представить, чтобы Украина могла вступить в военный конфликт с Россией «без тесной координации ЕС и США». Что подтверждается недавними заявлениями Вашингтона, Берлина и Парижа.

«И Франция, и Германия заявили о своей поддержке Украины. Аналогичным образом, президент США Джо Байден использовал первый официальный телефонный разговор с Зеленским 2 апреля, чтобы выразить решительную поддержку Украине», — пишет RCIT.

В заключение представители организации заявили, что резко осуждают те силы, которые «прямо или косвенно поддерживают агрессию украинского правительства или его западных империалистических сторонников».

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Ранее народный депутат Украины, председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что мирное урегулирование конфликта на Донбассе зависит полностью от политической воли Владимира Зеленского.

«Для того чтобы не было обострений, для того чтобы избежать их сегодня и в будущем, необходимо выполнение Минских соглашений, которые, в ходе разговора между Путиным, Макроном и Меркель были признаны безальтернативными», — подчеркнул парламентарий.

Виктор Медведчук, Донбасс, Владимир Зеленский
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