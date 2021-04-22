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Польша снова призвала Германию отказаться от «Северного потока — 2»

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Польша снова призвала Германию отказаться от «Северного потока — 2»

Польша призывает Германию отказаться от реализации проекта по строительству газопровода «Северный поток 2» ради европейской солидарности, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

«В спорах с некоторыми государствами нужно подчеркнуть один элемент, который все время является раной в Европе и темой, которую нужно разрешить так, чтобы не пострадала европейская солидарность. Это «Северный поток 2», — сказал Моравецкий после встречи с премьером Словении Янезом Яншей в четверг в Варшаве.

«Появляются голоса из Германии, что нет разницы между молекулой газа, идущей через „Северный поток 1“ или через „Северный поток 2“ в будущем и молекулой газа, идущей через Украину, или через Беларусь, или через Польшу, или через Турцию. Уважаемые господа, есть огромная разница. Нет разницы в химическом составе, но есть разница политическая, общественная и разница для безопасности Европы», — добавил он.

Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель, выступая по видеосвязи в Парламентской ассамблее Совета Европы, заявила, что в Европе есть противоречия по «Северному потоку 2», но газ по «Северному потоку 1» не хуже, чем транзитный из Украины.

Моравецкий убежден, что «Северный поток» угрожает безопасности Европы.

«Мы это подчеркиваем со всей силой: „Северный поток 2“ является немецко-российским проектом, который дестабилизирует Европу, снижает уровень безопасности Европы, и призываем прежде всего Германию, чтобы она отказалась от этого проекта, чтобы перестала далее оказывать влияние на фактическую дестабилизацию в этой части Европы. Это может быть очень опасно для ЕС и, собственно говоря, для многих стран нашего региона. Поэтому мы призываем к солидарности на этом уровне», — заключил польский премьер.

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«Северный поток 2» предполагает строительство двух ниток газопровода от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, Украина и ряд европейских стран. Вашингтон несколько раз вводил санкции против газопровода. В ФРГ выступают за его достройку.

Польша, Северный поток-2
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