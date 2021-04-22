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Почему пульсоксиметр стал трендом?

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Почему пульсоксиметр стал трендом?

Ранее пульсоксиметр использовался в основном только медиками, иногда к его измерениям прибегали спортсмены. Им важно отслеживать количество насыщения крови кислородом. Это же касается людей с проблемами легких и дыхательных путей. Но почему прибор получил огромную популярность за прошедший год?

Пульсоксиметр и коронавирус

С распространением болезни, которая вызывается COVID-19, измерение показателя SpO2 стало действительно важным. С его помощью можно отслеживать динамику изменения дыхательной недостаточности. Поэтому купить пульсоксиметр желательно всем, кто заразился коронавирусом. Но при этом лучше посоветоваться с врачом по поводу частоты использования.

Ваш лечащий доктор даст полноценную информацию по использованию и поможет определиться с выбором. По крайней мере вы сможете узнать все нюансы эксплуатации и возможные погрешности.

Показатели насыщаемости крови кислородом должны находиться в пределах 95%. А если они опускаются хотя бы на 3%, то человеку необходима кислородотерапия и, скорее всего, госпитализация.

Основы использования

Наиболее распространенная модель надевается на фалангу пальца. Чаще всего для этого выбирают указательный палец на ведущей руке. Правила использования:

  • слегка согрейте руки — при холодной температуре кровь циркулирует хуже;

  • измеряйте сидя или лежа;

  • рука должна быть в расслабленном состоянии, опираться на что-то или полностью лежать.

На дисплее появляется два показателя. Один из них показывает пульс, а второй отображает содержание кислорода. Но не всегда можно доверять измерениям. В первую очередь на это влияют технические неполадки, которые связаны с программными ошибками.

На качество и верность результата могут повлиять повреждения ногтевой пластины и самого пальца, слишком толстый слой гель-лака. Также показатели могут оказаться неточными после изнурительной долгой работы или физических нагрузок. Некоторые часы и фитнес-браслеты сегодня тоже предлагают датчик такого рода, но его нельзя использовать для точного измерения во время болезни.

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