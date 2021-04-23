США не исключают введения новых санкций против РФ

США сохраняют за собой право введения новых санкций против России, заявила пресс-секретарь Белого дома Дженнифер Псаки.
«Мы сохраняем за собой право введения дополнительных санкций (в отношении России) в будущем. Указ президента позволяет нам сделать это», — сказала Псаки журналистам в четверг.
Представитель Белого дома также призвала предоставить осужденному российскому оппозиционеру Алексею Навальному медицинскую помощь.
На прошлой неделе США обнародовали новый пакет санкций в отношении России, который, в частности, включает высылку 10 российских дипломатов из посольства в Вашингтоне и запрет американским финансовым институтам на участие в первичных размещениях госдолга РФ, номинированного в рублях. Москва ввела ответные меры — зеркально ответила на высылку дипломатов и приняла ряд мер, затрагивающих деятельность американской дипмиссии в РФ.
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