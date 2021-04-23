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В МИД прокомментировали отвод войск РФ от границ Украины

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В МИД прокомментировали отвод войск РФ от границ Украины

Украина благодарна международным партнерам за решительную реакцию на обострение Россией ситуации вблизи украинских границ, что помогло побудить Россию свернуть военные учения, однако призывает не терять бдительности и продолжать следить за ситуацией, подчеркнул министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

«Само заявление министра Шойгу — позитивное событие. Если Россия действительно отведет от границы с Украиной огромные военные силы, которые она туда стянула, это ослабит напряженность. Однако мы должны помнить, что сам этот шаг не останавливает ни эскалацию, ни конфликт в целом», — приводит слова Кулебы пресс-служба МИД Украины.

Он также отметил, что Украина хотела бы видеть последовательные конструктивные действия, подтвержденные украинской разведкой и разведкой НАТО.

«Во-вторых, эти войска не просто дошли до нашей границы и теперь должны вернуться назад. Они проводили опасные обучение и создали реальную опасность для Украины. Россия по-прежнему должна в целом объяснить Украине, ОБСЕ и международному сообществу, зачем ей на самом деле нужно стягивать такое количество войск с наступательным вооружением на границе с Украиной с такой чрезмерной численности войск», — сказал Кулеба.

Глава МИД отметил, что Украина благодарна международным партнерам за решительную и своевременную реакцию на обострение Россией ситуации. По его словам, это помогло побудить Россию к принятию решения о сворачивании беспрецедентно опасных учений.

«Украина призывает своих партнеров пока не терять бдительность, продолжать внимательно следить за ситуацией и принимать действенные меры по сдерживанию России», — сказал Кулеба.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу принял решение завершить проверочные мероприятия в Южном и Западном военных округах, поскольку, якобы, «все поставленные цели достигнуты».

Министр поставил задачу Генеральному штабу, командующим войсками военных округов и Воздушно-десантных войск спланировать и приступить с 23 апреля к возвращению войск в пункты постоянной дислокации.

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Президент Украины Владимир Зеленский после этого заявил, что Украина всегда находится наготове, но хочет мира и приветствует любые шаги по уменьшению военного присутствия и деэскалации ситуации на Донбассе.

«Уменьшение численности войск на нашей границе пропорционально снижает напряженность. Украина всегда начеку, но приветствует любые шаги по уменьшению военного присутствия и деэскалации ситуации на Донбассе. Украина хочет мира. Спасибо международным партнерам за поддержку», — написал Зеленский на странице в Twitter.

Дмитрий Кулеба, отношения с Россией
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