Politico считает, что в Москве сдержано отреагировали на санкции Зеленского против Медведчука

Тема эскалации военного конфликта на Востоке Украины не сходит со страниц крупнейших мировых СМИ. Данной теме свой очередной материал посвятило и одно из самых популярных американский изданий Politico.
В частности, издание пишет, что Украина «заигралась», манипулируя Минскими соглашениями, что привело к обострению конфликта на Донбассе.
«Украина играла в игры со своим собственным объявлением о прекращении огня, расходясь с согласованными формулировками Минского процесса», — говорится в публикации.
Также Politico отмечает, что не маловажную роль в этом сыграли санкции, введенные Советом национальной безопасности и обороны Украины в отношении народного депутата Украины, председателя Политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука и народного депутата от ОПЗЖ Тараса Козака.
«Недавние санкции против Виктора Медведчука и Тараса Козака, несомненно, вызвали раздражение Кремля, но Москва относительно сдержанна в своей публичной реакции», — указывается в опубликованном материале.
Напомним, 19 февраля решением СНБО, в нарушение Конституции и законов Украины, было принято решение без суда и следствия наложить персональные санкции на председателя Политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука. В ОПЗЖ расценили этот шаг украинской власти, как спланированный акт политических репрессий.
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