Обнародованный Минэкономики консенсус-прогноз обещает Украине рост ВВП на 4,1%

Рост валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в 2021 году ожидается на уровне 4,1%, а на 2022 год прогнозируется рост на уровне 3,7%.

Об этом говорится в Консенсус-прогнозе «Влияние COVID-19 на экономику и общество страны: итоги 2020 года и вызовы и угрозы постпандемического развития», сообщает пресс-служба Минэкономики.

«По прогнозам экспертов, ожидается рост ВВП в 2021 году на уровне 4,1% (по сравнению с предыдущей оценкой 3,2% по состоянию на июль 2020 года) и на 2022 год прогнозируется на уровне 3,7% (3,5% предыдущая оценка соответственно). Бюджетное стимулирование, введенное для поддержки населения и бизнеса, будет сохранять высокие позиции, что получит свое отображение в размере дефицита бюджета, который, по оценкам экспертов, по сравнению с 2020 годом постепенно будет уменьшаться, но будет выше предыдущих оценок (консенсусная оценка на 2021 год составляет „минус“ 4,9% от ВВП против „минус“ 3,4% предыдущей оценки консенсус-прогноза, на 2022 год — „минус“ 4,3% в отличие от „минус“ 2,8%)», — говорится в сообщении.

В условиях выхода на траекторию роста постепенно будет увеличиваться потребность в рабочей силе, и уровень безработицы будет снижаться, но не выйдет на допандемический уровень (консенсусная оценка на 2021 год сохранилась на уровне предыдущей и составила 9,2%, на 2022 год — несколько повысилась до 8,7 % в отличие от предыдущих 8,5%).

Консенсусная оценка инфляции (в расчете декабрь к декабрю) на 2021 год составляет 7,4% против 6,0% (предыдущей оценки консенсус-прогноза), на 2022 год- 6,6% в отличие от 6,0% соответственно. В 2023-2024 годах, по мнению экспертов в Украине, продолжится рост на уровне 3,5% в 2023 году и 3,9% в 2024 году, а инфляция вернется к целевым ориентирам НБУ (5,7% в 2023 году и 5, 1% в 2024 году).

Приведенный в публикации прогноз экономического и социального развития Украины на 2021-2024 годы рассчитан на базе материалов, предоставленных экспертами Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины, Министерства финансов Украины, ГУ «Институт экономики и прогнозирования НАН Украины», Государственного научно-исследовательского института информатизации и моделирования экономики, Института эволюционной экономики, Института демографии и социальных исследований имени М.В. Птухи НАН Украины, Института экономических исследований и политических консультаций, Международного центра перспективных исследований, инвестиционной банковской компании ICU, Concorde Capital, CASE Украина, АО «Укрсиббанк».

Напомним, ранее Национальный банк ухудшил прогноз роста ВВП на 2021 год с 4,2% до 3,8%.