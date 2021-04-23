В ООН приветствовали отвод войск РФ от границы с Украиной

ООН приветствует решение РФ вернуть войска от границы с Украиной в места постоянной дислокации. Об этом заявил в пятницу на брифинге официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.

«Мы приветствуем любые шаги, которые помогают деэскалации напряженности в этом регионе. Мы выражали обеспокоенность ее ростом. Те меры, которые снижают напряженность, как в этом случае, мы приветствуем», — сказал он, отвечая на просьбу прокомментировать соответствующее решение РФ.

В четверг министр обороны РФ Сергей Шойгу принял решение завершить «проверочные мероприятия» в Южном и Западном военных округах, поскольку, якобы, все поставленные цели достигнуты. Он приказал до 1 мая текущего года вернуть войска в места постоянной дислокации.