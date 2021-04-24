В Украину идет серьезное похолодание, ожидаются заморозки и дожди

В ближайшие сутки на территорию Украины будет перемещаться холодная воздушная масса с северо-запада, сообщает Укргидрометцентр.
В воскресенье, 25 апреля, ночью без осадков, температура опустится до 0-3°. В южной части страны температура 1-6° тепла, на поверхности почвы заморозки 0-5°.
Днем в большинстве западных, северных и центральных областей небольшие кратковременные дожди. На остальной территории без существенных осадков. Температура 5-10° тепла, на юге и востоке страны до 14°.
На высокогорье Карпат ночью без осадков, днем дождь с мокрым снегом. Температура ночью 1-6° мороза, днем 1-6° тепла. Ветер в стране преимущественно западный, 5-10 м/с.
В Киеве ночью без осадков, днем небольшой кратковременный дождь. Ночью заморозки в воздухе 0-2°, днем 7-9° тепла.
Как сообщает Центральная геофизическая обсерватория, самая высокая температура днем 25 апреля в Киеве была зафиксирована в 1943 году и составила 27,5° тепла, самая низкая ночью — 1,5° ниже нуля в 1988 году.
В понедельник, 26 апреля, на большинстве территорий Украины ночью без осадков, днем в центральных областях и Карпатском регионе дождь, в Карпатах с мокрым снегом. Днем в Украине, кроме восточных областей, кратковременные дожди, местами грозы. Ветер юго-западный, 3-8 м/с.
Температура ночью 1-6° тепла, на поверхности почвы заморозки 0-4°. В западных и северных областях сильные заморозки в воздухе 0-3°. Температура днем 5-10° тепла, в южных и восточных областях 10-15°.
В Киеве в понедельник ночью заморозки 0-2°, без осадков. Днем температура 7-9° тепла, небольшой дождь. Ветер юго-западный, 3-8 м/с.
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