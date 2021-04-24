Лукашенко уверяет, что не обсуждал с Путиным слияние двух стран

Вопрос присоединения Беларуси к России не обсуждался в ходе переговоров президентов двух стран в Москве. Об этом заявил белорусский президент Александр Лукашенко в ходе рабочей поездки в Наровлянский район Гомельской области, передает его пресс-служба.

«А, Лукашенко в угол загнали, деваться некуда! Все, Россия поглотила. ...Даже речи об этом не шло. И сегодня им (противникам действующей в Белоруссии власти, - Ред.) хочется нас толкнуть на этот путь», — сказал белорусский президент.

Он добавил, что проведение подобного рода переговоров было бы «подарком» оппозиции. Лукашенко напомнил, что он был первым президентом независимой Беларуси и отметил свою особую заинтересованность в независимости страны.

По его словам, в ходе переговоров стороны также не затрагивали вопрос размещения на территории Беларуси российских военных баз. По его словам, в случае агрессии с запада у белорусской армии достаточно средств, чтобы сдержать противника, пока российские войска успеют развернуться в тылу.

Лукашенко прибыл в Москву на переговоры с Путиным 22 апреля. Их встреча продлилась примерно четыре часа.

О том, что Беларусь не намерена присоединяться к России, Лукашенко заявлял и ранее. В марте он отметил, что мир сильно изменился и проводить работу по слиянию было бы «глупо» и «абсолютно не нужно». В то же время ранее, в феврале 2020 года, глава Беларуси говорил, что российское руководство намекает ему на необходимость слияния в обмен на установку единых цен на энергоносители.