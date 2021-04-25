В Украине за сутки менее 8000 новых случаев Covid-19

В Украине по состоянию на утро воскресенья зафиксировано 7 930 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19, выздоровевших — 6 574 человек, умер 231 пациент, сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

«7 930 новых случая коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине состоянию на 25 апреля 2021 года. В частности, заболели 331 ребенка и 98 медработников. Также за прошедшие сутки госпитализировано — 3 688 человек; летальных случаев — 231; выздоровело — 6 574 человек», — написал Степанов на своей странице в Facebook в воскресенье утром.

Днем ранее, 24 апреля зафиксировано 12 711 новых случаев инфицирования Covid-19, 23 апреля информировали о 14 277 новых больных коронавирусом, 22 апреля сообщалось о 16 235 новых случаях инфицирования, 21 апреля было зафиксировано 12 162 новых случая инфицирования COVID-19.

Количество инфицированных с начала пандемии на утро воскресенья составило 2 025 271 человек, 42 323 пациента скончались, 1 572 528 человека выздоровели.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (1034), Харьковской (954), Донецкой (582), Одесской (481) и Киевской (441) областях.

За сутки 24 апреля 2021 года в Украине привито 4 531 человек, 526 916 человек привито с начала прививочной кампании. Завершили вакцинацию (получили 2 дозы) — 5 человек (из них 2 человека получили 1 дозу за границей).