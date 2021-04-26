В Украине за сутки всего 5 062 новых случая Covid-19

В Украине по состоянию на утро понедельника зафиксировано 5 062 новых случая заболевания коронавирусной болезнью COVID-19, выздоровевших — 6 910 человек, умерло 195 пациентов, сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.
«5 062 новых случая коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 26 апреля 2021 года. В частности, заболели 221 ребенок и 54 медработника. Также за прошедшие сутки госпитализировано — 2 061 человек; летальных случаев — 195; выздоровело — 6 910 человек», — написал Степанов на своей странице в Facebook в понедельник утром.
Днем ранее, 25 апреля сообщалось о 7 930 новых случаях коронавирусной болезни; 24 апреля зафиксировано 12 711 новых случаев инфицирования Covid-19, 23 апреля информировали о 14 277 новых больных коронавирусом.
Количество инфицированных с начала пандемии на утро понедельника составило 2 030 333 человека, 42 518 пациентов скончались, 1 579 438 человек выздоровели.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (676), Одесской (397), Николаевской (375), Харьковской (313) и Львовской (311) областях.
За сутки 25 апреля 2021 года в Украине привито 1 114 человек, 528 030 человек привито с начала прививочной кампании. Завершили вакцинацию (получили 2 дозы) — 5 человек (из них 2 человека получили 1 дозу за границей).
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