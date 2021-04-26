Китай пообещал поддержать РФ на фоне ужесточения западных санкций

Китайские власти намерены усилить поддержку России на фоне ужесточения западных санкций в отношении Москвы. Об этом заявил в понедельник официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

«Мы решительно против применения односторонних санкций. ...Китай и Россия поддерживают друг с другом отношения всеобъемлющего партнерства. В вопросах защиты государственного суверенитета КНР и Россия будут оказывать друг другу поддержку», — заявил он на регулярном брифинге, комментируя ужесточение санкций США в отношении Москвы.

По словам дипломата, Пекин надеется, что Соединенные Штаты и Россия установят конструктивный политический диалог и устранят разногласия «на равноправной основе, на принципах взаимного уважения».

«Однобокие санкции — проявление гегемонии, они вызывают всеобщий протест», — подытожил Ван Вэньбинь.

В апреле США обнародовали новый пакет санкций в отношении России, который, в частности, включает высылку 10 российских дипломатов из посольства в Вашингтоне и запрет американским финансовым институтам на участие в первичных размещениях госдолга РФ, номинированного в рублях.