Австрийские СМИ пишут, что санкции против Медведчука вызвали недовольство в Кремле

Сообщения о массовых передвижениях военных на украинской границе и новых столкновениях на Донбассе в последнее время вызывают серьезную обеспокоенность на Западе. В этой связи мировые СМИ продолжают обсуждать санкции, которые Президент Украины Владимир Зеленский наложил на председателя Политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», народного депутата Виктора Медведчука. В частности об этом написало австрийское издание Tiroler Tageszeitung.
О причинах эскалации конфликта на Востоке Украины тирольская газета побеседовала с профессором политологии из Инсбрука Герхардом Манготтом.
«Прекращение огня, о котором Киев и самопровозглашенные республики договорились в июле 2020 года, до недавнего времени в основном сохранялось. Конфликт вновь обострился только за последние восемь недель», — отметил политолог.
Он уточнил, что одной из причин обострения стала «война» против украинской оппозиции, объявленная Зеленским в начале этого года.
«Президент Украины Владимир Зеленский наложил санкции на украинского политика Виктора Медведчука за якобы финансирование терроризма и закрыл оппозиционные телеканалы», — сказал Манготт, уточнив, что это вызвало недовольство в Москве.
Еще одной причиной эскалации на Донбассе австрийский профессор политологии назвал отклонение Украины от исполнения Минских соглашений.
«Совсем недавно Минские мирные соглашения и связанные с ними обязательства были поставлены под сомнение в Киеве. Вместо „нормандского формата“ (раунды переговоров с представителями России, Украины, Германии и Франции) был задействован формат с участием США и Великобритании», —подчеркивает Герхард Манготт.
Ранее народный депутат Украины, председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что мирное урегулирование конфликта на Донбассе зависит полностью от политической воли Владимира Зеленского.
«Для того чтобы не было обострений, для того чтобы избежать их сегодня и в будущем, необходимо выполнение Минских соглашений, которые, в ходе разговора между Путиным, Макроном и Меркель были признаны безальтернативными», — констатировал парламентарий.
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