Войти
На неделе могут провести сразу несколько внеочередных заседаний Рады
парламент
На неделе могут провести сразу несколько внеочередных заседаний Рады
Зеленский хочет изменить минские соглашения и привлечь к переговорам США
мирный процесс
Зеленский хочет изменить минские соглашения и привлечь к переговорам США

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

резонанс
RSS

Австрийские СМИ пишут, что санкции против Медведчука вызвали недовольство в Кремле

330
Австрийские СМИ пишут, что санкции против Медведчука вызвали недовольство в Кремле

Сообщения о массовых передвижениях военных на украинской границе и новых столкновениях на Донбассе в последнее время вызывают серьезную обеспокоенность на Западе. В этой связи мировые СМИ продолжают обсуждать санкции, которые Президент Украины Владимир Зеленский наложил на председателя Политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», народного депутата Виктора Медведчука. В частности об этом написало австрийское издание Tiroler Tageszeitung.

О причинах эскалации конфликта на Востоке Украины тирольская газета побеседовала с профессором политологии из Инсбрука Герхардом Манготтом.

«Прекращение огня, о котором Киев и самопровозглашенные республики договорились в июле 2020 года, до недавнего времени в основном сохранялось. Конфликт вновь обострился только за последние восемь недель», — отметил политолог.

Он уточнил, что одной из причин обострения стала «война» против украинской оппозиции, объявленная Зеленским в начале этого года.

«Президент Украины Владимир Зеленский наложил санкции на украинского политика Виктора Медведчука за якобы финансирование терроризма и закрыл оппозиционные телеканалы», — сказал Манготт, уточнив, что это вызвало недовольство в Москве.

Еще одной причиной эскалации на Донбассе австрийский профессор политологии назвал отклонение Украины от исполнения Минских соглашений.

«Совсем недавно Минские мирные соглашения и связанные с ними обязательства были поставлены под сомнение в Киеве. Вместо „нормандского формата“ (раунды переговоров с представителями России, Украины, Германии и Франции) был задействован формат с участием США и Великобритании», —подчеркивает Герхард Манготт.

Читайте также: Индия установила уже пятый подряд мировой антирекорд по числу заболевших

Ранее народный депутат Украины, председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что мирное урегулирование конфликта на Донбассе зависит полностью от политической воли Владимира Зеленского.

«Для того чтобы не было обострений, для того чтобы избежать их сегодня и в будущем, необходимо выполнение Минских соглашений, которые, в ходе разговора между Путиным, Макроном и Меркель были признаны безальтернативными», — констатировал парламентарий.

Владимир Путин, Виктор Медведчук, Донбасс
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Понедельник, 26 апреля 2021
Воскресенье, 25 апреля 2021
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Николай Васильковский
Николай Васильковский
журналист

«Нужно сваливать!» - римейк песни про «Все пропало?!»

Если депутат о партии власти сама пишет про «нужно сваливать» - это приговор тому, что делают Зеленский и компания. Причем приговор от человека из их собственного политического лагеря, которая дисциплинированно жмет на кнопку за законопроекты президента и Кабмина, а в это время думает «нужно сваливать». Депутат от партии власти в этом случае просто выразила словами то, что думают и ощущают миллионы простых украинцев.
Алексей Калиниченко
Алексей Калиниченко
политический аналитик

Армин Лашет – кандидат №1 на пост канцлера от правящей коалиции ФРГ

Коалиция ХДС / ХСС официально определилась с кандидатом на должность бундесканцлера, который сменит Ангелу Меркель. Им стал Армин Лашет, который в январе возглавил правящую партию Христианско-демократический союз. В январе 2021-го Армин Лашет возглавил ХДС, сменив на этот посту Аннет Крамп-Карренбауэр, руководившей христианскими демократами с 2018 по 2021 годы.
Евгений Василевский
Евгений Василевский
журналист

Кто в СИЗО, кто по грибы: Чем опасны фальсификации вроде «дела Дудкина»

«Дело Дудкина» интересно тем, что опасно в первую очередь для власти во главе с Зеленским. В истории Украины уже были подобные примеры. Например, при Кучме было такое «дело грибников». В конце 90-х военные пенсионеры в Черниговской области собирались вместе, выпивали и ругали власть. Каким-то образом они попали в поле зрения местного управления СБУ. И бравые сбушники возжелали себе звездочек на погоны за то, что разоблачили «попытку антиконституционного переворота».
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016