Американские СМИ снова заговорили о закрытии трех украинских оппозиционных телеканалов: «112 Украина», NewsOne и ZIK, а также о санкциях Владимира Зеленского в отношении народного депутата, председателя Политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука. В частности об этом пишет популярный американский сайт журналистики Fair Observer.
В публикации отмечается, что такие шаги главы украинского государства могли стать причиной новой напряженности между Украиной и РФ, которая наблюдается в последнее время.
«В феврале Президент Украины Владимир Зеленский закрыл три телеканала, что, возможно, способствовало возникновению последней напряженности», — пишет издание, подчеркивая, что закрытые телеканалы были главными оппозиционными СМИ в стране.
Американские журналисты дают понять, что требования Зеленского об ускорении членства Украины в НАТО бесполезны, а последствия действий украинской власти могут стать фатальными.
«Слова становятся действиями, а действия имеют последствия — и это может привести к опасной нисходящей спирали. Эта игра „око за око“, которая доминировала в дискурсе на протяжении десятилетий, должна прекратиться», — подчеркивает Fair Observer.
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