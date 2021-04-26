Американские СМИ снова заговорили о закрытии трех украинских оппозиционных телеканалов: «112 Украина», NewsOne и ZIK, а также о санкциях Владимира Зеленского в отношении народного депутата, председателя Политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука. В частности об этом пишет популярный американский сайт журналистики Fair Observer.

В публикации отмечается, что такие шаги главы украинского государства могли стать причиной новой напряженности между Украиной и РФ, которая наблюдается в последнее время.

«В феврале Президент Украины Владимир Зеленский закрыл три телеканала, что, возможно, способствовало возникновению последней напряженности», — пишет издание, подчеркивая, что закрытые телеканалы были главными оппозиционными СМИ в стране.

Американские журналисты дают понять, что требования Зеленского об ускорении членства Украины в НАТО бесполезны, а последствия действий украинской власти могут стать фатальными.

«Слова становятся действиями, а действия имеют последствия — и это может привести к опасной нисходящей спирали. Эта игра „око за око“, которая доминировала в дискурсе на протяжении десятилетий, должна прекратиться», — подчеркивает Fair Observer.