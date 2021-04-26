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Показатели «красной» зоны карантина сохраняются в Киеве и девяти областях

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Показатели «красной» зоны карантина сохраняются в Киеве и девяти областях

По состоянию на 26 апреля, показатели заболеваемости коронавирусом красной зоны остаются в Киеве и девяти областях. Об этом свидетельствуют обновленные данные Министерства здравоохранения.

В частности, красный уровень эпидопасности кроме столицы, установлен в Житомирской, Запорожской, Киевской, Николаевской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Хмельницкой, Черниговской областях.

Показатели заболеваемости оранжевой зоны зафиксированы в Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Донецкой, Кировоградской, Луганской, Ровенской, Тернопольской, Черкасской областях.

В желтой зоне оказались Закарпатская, Ивано-Франковская, Львовская, Одесская, Херсонская области.

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Показатель госпитализаций выше определенного Минздравом в 60 на 100 тысяч населения зафиксировали в 14 областях Украины: Волынской, Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Запорожской, Луганской, Николаевской, Полтавской, Ровенской, Сумской, Харьковской, Хмельницкой, Черкасской и Черниговской областях.

В Киеве по состоянию на 25 апреля показатель госпитализаций пациентов с COVID-19 равен 58,3 на 100 тысяч. В других регионах самый высокий показатель госпитализаций в Хмельницкой (99,4), Черкасской (83,2) и Сумской (80,9) областях.

В то же время в столице занято 58,6% коек с кислородом, при определенном уровне 65%. Этот же показатель самый высокий в Донецкой области — 69,2%.

Напомним, что по состоянию на 26 апреля в Украине обнаружили 2 030 333 случая коронавируса. В частности, за последние сутки COVID-19 подтвердили у 5062 человек.

карантин, коронавирус
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