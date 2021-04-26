Показатели «красной» зоны карантина сохраняются в Киеве и девяти областях

По состоянию на 26 апреля, показатели заболеваемости коронавирусом красной зоны остаются в Киеве и девяти областях. Об этом свидетельствуют обновленные данные Министерства здравоохранения.
В частности, красный уровень эпидопасности кроме столицы, установлен в Житомирской, Запорожской, Киевской, Николаевской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Хмельницкой, Черниговской областях.
Показатели заболеваемости оранжевой зоны зафиксированы в Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Донецкой, Кировоградской, Луганской, Ровенской, Тернопольской, Черкасской областях.
В желтой зоне оказались Закарпатская, Ивано-Франковская, Львовская, Одесская, Херсонская области.
Показатель госпитализаций выше определенного Минздравом в 60 на 100 тысяч населения зафиксировали в 14 областях Украины: Волынской, Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Запорожской, Луганской, Николаевской, Полтавской, Ровенской, Сумской, Харьковской, Хмельницкой, Черкасской и Черниговской областях.
В Киеве по состоянию на 25 апреля показатель госпитализаций пациентов с COVID-19 равен 58,3 на 100 тысяч. В других регионах самый высокий показатель госпитализаций в Хмельницкой (99,4), Черкасской (83,2) и Сумской (80,9) областях.
В то же время в столице занято 58,6% коек с кислородом, при определенном уровне 65%. Этот же показатель самый высокий в Донецкой области — 69,2%.
Напомним, что по состоянию на 26 апреля в Украине обнаружили 2 030 333 случая коронавируса. В частности, за последние сутки COVID-19 подтвердили у 5062 человек.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016