Около 7,5 млн жителей РФ уже получили оба компонента вакцины против коронавируса

Первый компонент вакцины против коронавируса в России получили уже 11,9 млн жителей страны, оба компонента — 7,5 млн человек.

Об этом в понедельник сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова, которую цитируют российские СМИ.

«На сегодняшний день вакцинацию первым компонентом прошли 11,9 млн человек, двумя компонентами — 7,5 млн человек», — сказала она.

Голикова заявила, что темпы вакцинации в регионах продолжают расти, хотя в праздничные дни темпы снижаются.

Напомним, что за сутки 25 апреля 2021 года в Украине привито 1 114 человек, 528 030 человек привито с начала прививочной кампании. Завершили вакцинацию (получили 2 дозы) — 5 человек (из них 2 человека получили 1 дозу за границей).