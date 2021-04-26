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Завтра в Раде состоится два внеочередных заседания

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Завтра в Раде состоится два внеочередных заседания

В Верховной Раде 27 апреля состоятся два внеочередных заседания. Спикер парламента Дмитрий Разумков подписал соответствующие распоряжения.

Так, во время первого внеочередного заседания народные депутаты планируют рассмотреть проект постановления № 5299 «О принятии неотложных мер, направленных на прекращение бездействия органов исполнительной власти в сфере противодействия распространению острой респираторной болезни СОVID-19, вызванной коронавируса SARS-CoV-2, и обеспечении неукоснительного выполнения решений Верховной Рады Украины, принятых в этой сфере».

Согласно распоряжению Разумкова, повестка дня второго заседания следующая:

  • проект Закона Украины о внесении изменений в Закон Украины «О Государственном бюджете Украины на 2021» об увеличении расходов на обеспечение осуществления правосудия местными, апелляционными судами (рег. № 5304);
  • проект Закона Украины о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно активизации деятельности научных парков (рег. № 4236);
  • проект Закона Украины о финансовых услугах и финансовых компаниях (рег. № 5065);
  • проект Закона Украины о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно усовершенствования правового регулирования страхования сельскохозяйственной продукции с государственной поддержкой (рег. № 5104);
  • проект Закона Украины об основах молодежной политики (реестр. № 3718);
  • предложения президента в Закон Украины о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения задержанному, подозреваемому, обвиняемому, осужденному права на получение правовой помощи (рег. № 2063);
  • проект Закона Украины о внесении изменений в некоторые законодательные акты по обеспечению поэтапного внедрения Единой судебной информационно-телекоммуникационной системы (реестр. № 3985);
  • проект Закона Украины о внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины относительно совершенствования отдельных положений в связи с осуществлением специального предварительного расследования (рег. № 2164);
  • проект Закона Украины о внесении изменений в Закон Украины «О судоустройстве и статусе судей» относительно урегулирования отдельных вопросов прохождения службы в Службе судебной охраны (рег. № 3935);
  • проект Закона Украины о внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины относительно внедрения информационно-телекоммуникационной системы досудебного расследования (реестр. № 5246);
  • проект Закона Украины о внесении изменений в раздел II «Заключительные и переходные положения» Закона Украины «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно уменьшения дефицита лома черных металлов на внутреннем рынке» (рег. № 5175);
  • проект Закона Украины о внесении изменений в статью 22 Закона Украины «О рекламе» относительно рекламы электронных сигарет и жидкостей, используемых в электронных сигаретах (рег. № 4212);
  • проект Закона Украины об организации водопользователей и стимулирования гидротехнического мелиорации земель (реестр. № 5202).

Ранее Разумков заявил о том, что на этой пленарной неделе у Верховной Рады может быть более двух внеочередных заседаний.

Верховная Рада
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