Украина вышлет дипломата РФ по принципу взаимности

В ближайшее время Министерство иностранных дел Украины объявит по принципу взаимности о высылке российского дипломата с территории Украины, заявил спикер МИД Олег Николенко.

«Такое решение только подтверждает выбранный РФ курс на дальнейшее обострение с Украиной. Ответ нашего государства на эту провокацию не замедлит. В ближайшее время МИД объявит по принципу взаимности о высылке российского дипломата с территории Украины», — сказал Николенко агентству «Интерфакс-Украина» в понедельник.

Он подчеркнул, что высылка одного сотрудника посольства Украины в РФ — «очередная провокация российской стороны против сотрудников украинских дипломатических учреждений в России».

«Объявление дипломата посольства Украины в Москве „persona non grata“ лишено логики, не имеет под собой никаких причин», — указал спикер.

Ранее в МИД РФ заявили, что сотрудник посольства Украины в России объявлен persona non grata, ему предстоит покинуть территорию страны до конца дня 30 апреля.