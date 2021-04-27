В Украине за сутки 7 915 новых случаев инфицирования коронавирусом

В Украине по состоянию на утро вторника зафиксировано 7 915 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19, выздоровевших — 17 391 человек, умерло 432 пациента, сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.
«7 915 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 27 апреля 2021 года. В частности, заболели 336 детей и 202 медработника. Также за прошедшие сутки госпитализировано — 1 650 человек; летальных случаев — 432; выздоровело —17 391 человек», — написал Степанов на своей странице в Facebook во вторник утром.
Днем ранее, 26 апреля было зафиксировано 5 062 новых случаев инфицирования COVID-19, 25 апреля сообщалось о 7 930 новых случаях коронавирусной болезни; 24 апреля зафиксировано 12 711 новых случаев инфицирования Covid-19.
Количество инфицированных с начала пандемии на утро вторника составило 2 038 248 человек, 42 950 пациентов скончались, 1 596 829 человек выздоровели.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (869), Полтавской (651), Донецкой (588), Одесской (580) и Запорожской (552) областях.
За сутки 26 апреля 2021 года в Украине привито 11 100 человек, 539 126 человек привито с начала прививочной кампании. Завершили вакцинацию (получили 2 дозы) — 9 человек (из них 2 человека получили 1 дозу за границей).
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