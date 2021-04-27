Глава НБУ, олигархи и «группа Павлюка»: экс-замглавы СБУ Нескоромный выложил список будущих клиентов НАБУ

В ближайшее время объектами внимания НАБУ станут несколько десятков депутатов Верховной Рады, ряд известных бизнесменов, чиновников и несколько членов Высшего совета правосудия.
Об этом написал бывший замглавы СБУ Дмитрий Нескоромный, сославшись на фотокопию документа, который есть в его распоряжении.
«Список людей, в том числе нардепов из президентской фракции, которыми уже в ближайшее время займется НАБУ. Сфотографирован сотрудником СБУ на компьютере резидента одной из иностранных разведок. Депутаты „Слуги народа“, вам его Баканов ведь правда не показал?», — написал Нескоромный в Телеграм, приложив соответствующие фото.
Как можно увидеть, в списке целый ряд депутатов разных фракций, в том числе и из «Слуги народа». Преимущественно это народные избранники, которых относят к сфере влияния Игоря Коломенского и Ильи Павлюка. Также там несколько близких к Виктору Медведчуку депутатов ОПЗЖ, народные избранники из фракции «За будущее», «Батькивщины» и Нина Южанина из «Европейской солидарности».
Кроме того, в списке два члена Высшего совета правосудия, глава Минздрава Максим Степанов, министр образования Сергей Шкарлет, глава НБУ Кирилл Шевченко и замглавы ОП Олег Татаров.
Завершает список перечень бизнесменов и олигархов, в который попали многие значимые бизнесмены страны.
Как отмечается в самом начале составленного на английском языке документа, все они станут объектами «дополнительного расследования после укрепления антикоррупционной инфраструктуры и завершения судебной реформы». При этом отмечается, что представленный список не окончательный и его расширение «может быть предметом дальнейшего обсуждения».
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