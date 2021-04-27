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В Украине завтра начинают работу пункты COVID-вакцинации

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В Украине завтра начинают работу пункты COVID-вакцинации

В Украине 28 апреля будут работать 2127 пунктов вакцинации от COVID-19. Их открывают при медучреждениях, пункты обустроены в соответствии с требованиями инфекционного контроля.

Об этом сообщает портал Минздрава Украины по вакцинации против коронавируса.

Сейчас в пунктах начинается вакцинация людей в возрасте 65+. На прививку в ближайший пункт можно записаться через семейного врача или регистратуру. Адрес и телефон пункта вакцинации можно найти на сайте о вакцинации против COVID-19 — vaccination.covid19.gov.ua. Для получения прививки необходимо иметь с собой паспорт и идентификационный код.

В Минздраве напомнили, что 23 апреля Украина получила 367 200 доз вакцины AstraZeneca-SKBio производства Южной Кореи в рамках глобальной инициативы COVAX и сейчас ее развозят в пункты прививок. Этой вакциной будут вакцинировать приоритетные группы, в частности людей в возрасте 65+, а также тех, кто должен получить вторую дозу уже в мае (через 12 недель после первой прививки).

Вакцина AstraZeneca производства Института сыворотки крови Индии (Covishield) и вакцина от SK Bioscience Co Ltd. (AstraZeneca-SKBio) идентичны по составу и технологиям изготовления. Именно поэтому, если человек получил первую дозу AstraZeneca/Covishield, то вторую прививку можно сделать вакциной AstraZeneca-SKBio.

Сейчас в Украине прививают медиков и работников учреждений здравоохранения, жителей и персонал домов для престарелых и специализированных интернатов, участников Операции объединенных сил на Востоке Украины, людей старше 65 лет, социальных работников, священнослужителей, олимпийцев и паралимпийцев, которые будут представлять Украину на соревнованиях в Токио в 2021 году, педагогов, привлеченных к проведению внешнего независимого оценивания (ВНО), сотрудников патрульной полиции, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и пограничников.

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Для иммунизации используют вакцины AstraZeneca (Covishield, SKBio), CoronaVac/Sinovac Biotech, Comirnaty/Pfizer-BioNTech. Вакцинация происходит через сеть первичной медицинской помощи и мобильными бригадами по иммунизации.

«Если вы не принадлежите к числу приоритетных групп иммунизации против COVID-19, вы можете записаться в список ожидания на вакцинацию с помощью приложения или портала „Дія“ или через контакт-центр Минздрава 0 800 60 20 19», — говорится в сообщении.

Напомним, ранее главный санврач Виктор Ляшко сообщил, что вакцинация новой партией препарата AstraZeneca начнется уже на этой неделе.

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