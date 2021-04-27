В РФ за сутки выявили минимальное за семь месяцев количество заболевших коронавирусом

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 8 053. Это минимум с 27 сентября прошлого года, следует из данных федерального оперативного штаба по борьбе с новой инфекцией.

В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,17%. В общей сложности, по информации штаба, в стране заразились 4 779 425 человек.

Количество так называемых активных случаев, то есть пациентов, которые проходят лечение в данный момент, снизилось до 267 767, следует из данных штаба.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 392 против 356 днем ранее, до 108 980.

При этом в РФ рассчитывают уже к осени достичь коллективного иммунитета к коронавирусу.

Приблизительная дата достижения коллективного иммунитета к коронавирусной инфекции в России — сентябрь 2021 года, заявила во вторник вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

«Приблизительная дата достижения коллективного иммунитета в Российской Федерации — это сентябрь 2021 года. В разных субъектах по-разному. Все зависит от интенсивности вакцинации», — сказала она.

По ее данным, более 12 млн россиян получили как минимум одну дозу вакцины от коронавируса, 7,7 млн из них полностью прошли вакцинацию.