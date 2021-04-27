Apple выпустила новую версию iOS с защитой от отслеживания приложениями

Американская корпорация Apple выпустила обновление операционной системы iOS 14.5. Главной особенностью обновления стало требование к разработчикам приложений спрашивать у пользователей разрешение на отслеживание данных для рекламы. Ранее Apple за это критиковал глава Facebook Марк Цукерберг, заявлявший, что новая политика угрожает миллионам представителей малого бизнеса, полагающихся на персонализированную рекламу.
Также теперь владельцы iPhone смогут настроить разблокировку устройства с помощью Apple Watch — Face ID при этом будет работать даже при ношении защитной маски. В опциях голосового помощника Siri теперь можно будет выбрать из четырех различных голосов вместо ранее доступного одного женского.
Apple добавила на iPhone и iPad поддержку трекеров для отслеживания вещей AirTag и геймпадов PlayStation 5 и Xbox Series X\S. Подкасты получили новый дизайн и возможности подписки.
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