В Украине за сутки 9 590 новых случаев Covid-19

В Украине по состоянию на утро среды зафиксировано 9 590 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19, выздоровевших — 20 062 человек, умер 441 пациент, сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

«9 590 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 28 апреля 2021 года. В частности, заболели 451 детей и 217 медработника. Также за прошедшие сутки госпитализировано — 3 623 человек; летальных случаев — 441; выздоровело —20 062 человек», — написал Степанов на своей странице в Facebook в среду тром.

Днем ранее, 27 апреля зафиксировано 7 915 новых случаев инфицирования COVID-19, 26 апреля было 5 062 новых случаев инфицирования COVID-19, 25 апреля сообщалось о 7 930 новых случаях коронавирусной болезни; 24 апреля зафиксировано 12 711 новых случаев инфицирования Covid-19.

Количество инфицированных с начала пандемии на утро среды составило 2 047 838 человек, 43 391 пациентов скончались, 1 616 891 человек выздоровели.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (1070), Харьковской (818), Донецкой (811), Днепропетровской (584) и Львовской (530) областях.

За сутки 27 апреля 2021 года в Украине привито 19 590 человек, 558 716 человек привито с начала прививочной кампании. Завершили вакцинацию (получили 2 дозы) — 9 человек (из них 2 человека получили 1 дозу за границей).